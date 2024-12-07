В ЕС сделали заявление после отмены выборов президента в Румынии
Еврокомиссия продолжит следить за выполнением платформами обязательств по защите избирателей. Румынский народ имеет право самостоятельно выбирать свой путь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
Президент Еврокомиссии рассказала, что имела хороший телефонный разговор с нынешним президентом Румынии Клаус Йоханнис.
Она подчеркнула, что комиссия продолжит работать над тем, чтобы платформы придерживались своих обязательств в соответствии с Законом о цифровых услугах по выборам в Европе.
"Именно румынский народ должен решать, что является лучшим для его страны, свободной от иностранного вмешательства", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Напомним, что вчера, 6 декабря, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов.
В материале РБК-Украина можно подробнее узнать, почему в Румынии отменили результаты выборов президента и что будет дальше.
Мы также писали, как долго президент Йоханнис будет оставаться в должности после отмены выборов.
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