Президент Румынии объяснил, как долго будет оставаться в должности после отмены выборов

В Румынии аннулировали результаты первого тура выборов. Нынешний президент Клаус Йоханнис объяснил, до когда будет оставаться на посту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.ro.

Йоханнис заявил, что останется в должности до избрания нового президента Румынии. Президент заявил, что парламентские выборы будут признаны действительными, будет созван новый Парламент, будут организованы консультации с парламентскими партиями, а после выборов будет сформировано новое правительство.

"Новое румынское правительство установит новые даты проведения двух туров президентских выборов. Новое правительство установит, когда состоятся президентские выборы", - сказал он.

Президент также упомянул о своем сроке пребывания в должности.

"Что я буду делать? В румынской Конституции мы читаем в статье 83, пункт 2: Президент Румынии осуществляет свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента. Вывод: я остаюсь в должности до избрания нового Президента Румынии. Когда новый президент будет приведен к присяге, я уйду отсюда", - сказал румынский лидер.

Глава государства также заявил, что он не хочет быть премьер-министром, а хочет довести свой мандат до конца.

"И нет, я не буду премьер-министром Румынии, я не хочу быть премьер-министром, я просто хочу довести этот мандат до конца", – добавил Йоханнис.