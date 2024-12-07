В ЄС зробили заяву після скасування виборів президента в Румунії

Президент Єврокомісії розповіла, що мала гарну телефонну розмову з нинішнім президентом Румунії Клаус Йоханніс.

Вона наголосила, що комісія продовжить працювати над тим, щоб платформи дотримувалися своїх зобов'язань відповідно до Закону про цифрові послуги щодо виборів у Європі.

"Саме румунський народ має вирішувати, що є найкращим для його країни, вільної від іноземного втручання", - підкреслила фон дер Ляєн.