В ЄС зробили заяву після скасування виборів президента в Румунії
Єврокомісія продовжить стежити за виконанням платформами зобов'язань щодо захисту виборців. Румунський народ має право самостійно вибирати свій шлях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Президент Єврокомісії розповіла, що мала гарну телефонну розмову з нинішнім президентом Румунії Клаус Йоханніс.
Вона наголосила, що комісія продовжить працювати над тим, щоб платформи дотримувалися своїх зобов'язань відповідно до Закону про цифрові послуги щодо виборів у Європі.
"Саме румунський народ має вирішувати, що є найкращим для його країни, вільної від іноземного втручання", - підкреслила фон дер Ляєн.
Нагадаємо, що вчора, 6 грудня, Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів.
В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись, чому в Румунії скасували результати виборів президента і що буде далі.
Ми також писали, як довго президент Йоханніс залишатиметься на посаді після скасування виборів.
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