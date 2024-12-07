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В ЄС зробили заяву після скасування виборів президента в Румунії

Румунія, Субота 07 грудня 2024 18:04
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В ЄС зробили заяву після скасування виборів президента в Румунії Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Єврокомісія продовжить стежити за виконанням платформами зобов'язань щодо захисту виборців. Румунський народ має право самостійно вибирати свій шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії розповіла, що мала гарну телефонну розмову з нинішнім президентом Румунії Клаус Йоханніс.

Вона наголосила, що комісія продовжить працювати над тим, щоб платформи дотримувалися своїх зобов'язань відповідно до Закону про цифрові послуги щодо виборів у Європі.

"Саме румунський народ має вирішувати, що є найкращим для його країни, вільної від іноземного втручання", - підкреслила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що вчора, 6 грудня, Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів.

В матеріалі РБК-Україна можна детальніше дізнатись, чому в Румунії скасували результати виборів президента і що буде далі.

Ми також писали, як довго президент Йоханніс залишатиметься на посаді після скасування виборів.

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