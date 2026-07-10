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OpenAI и Google предоставили доступ к ИИ компаниям из черного списка Пентагона

13:12 10.07.2026 Пт
2 мин
Китайские корпорации получали легальный доступ к американским нейросетям
aimg Ольга Завада
OpenAI и Google предоставили доступ к ИИ компаниям из черного списка Пентагона Anthropic забанила КНР, а Google и OpenAI сомневаются (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

OpenAI и Google оказались в центре скандала из-за предоставления доступа к своим передовым ШИ-моделям китайским корпорациям из черного списка Пентагона. Сотрудничество проходило через дочерние структуры гигантов Alibaba, Baidu и Tencent.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Из-за несовершенства экспортного законодательства США такой трансфер технологий оставался легальным, однако инцидент уже заставил Вашингтон готовить новые жесткие ограничения.

Сингапурский транзит

Главной причиной того, что американские технологии беспрепятственно попадали в руки прямых геополитических конкурентов, стал пробел в системе экспортного контроля.

Действующие ограничения правительства США подробно регламентируют поставки мощных полупроводников и чипов, однако почти не регулируют доступ к облачному программному обеспечению за пределами материкового Китая. Этим и пользовались азиатские конгломераты.

Китайские материнские компании официально внесены в оборонный список 1260H через финансирование и поддержку армии КНР. Однако их зарубежные филиалы в Сингапуре и Гонконге продолжали покупать ИИ-услуги по законным основаниям.

OpenAI и Google подтвердили предоставление сервисов этим структурам , отметив, что действовали строго в пределах действующего правового поля, поскольку географические ограничения не позволяют полностью заблокировать доступ для "опытных иностранных пользователей".

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Воровство технологий и реакция разработчиков

Ситуация обострилась после того, как специалисты по кибербезопасности OpenAI зафиксировали подозрительную активность со стороны аккаунтов, связанных с Alibaba.

Специалисты выявили признаки так называемой "дистилляции" - процесса, в ходе которого разработчики используют готовые ответы и логику передовой американской модели для тайного обучения и совершенствования собственных конкурирующих систем .

После обнаружения этой схемы позиции разработчиков разделились:

OpenAI заблокировала доступ для всех связанных с Alibaba пользователей своего API и официально передала отчет об инциденте правительству США;

Google ограничилась напоминанием, что ее правила использования в Сингапуре и Гонконге прямо запрещают дистилляцию, хотя признала беспомощность перед обходом контроля;

Компания Anthropic выбрала наиболее бескомпромиссный путь и полностью запретила китайским фирмам и любым их зарубежным структурам использовать свои нейросети.

Прецедент усилил давление на Белый дом с требованием немедленно ввести против передового софта такие же строгие санкции, ранее заблокировавшие продажу Китая современного железа и микросхем.

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