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У ЄС заявили про загрозу розвалу, якщо рішення Польщі щодо європейського права не буде оскаржене

Автор: Дмитрий Кузнецов

Європейський союз "почне руйнуватися", якщо він не оскаржить постанову Конституційного суду Польщі про пріоритет національного законодавства над європейським правом. Раніше в ЄС назвали це рішення викликом принципам Союзу і пригрозили наслідками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віцепрезидента Єврокомісії Віру Юрову.

"Якщо ми не будемо дотримуватися в ЄС принципу, згідно з яким рівні правила дотримуються однаково всюди в Європі, вся Європа почне руйнуватися", - цитує Юрову агентство Reuters.

Представник Єврокомісії підкреслила, що через загрозу розвалу ЄС Брюсселю необхідно відреагувати на рішення польського Конституційного Суду.

Нагадаємо, 7 жовтня Конституційний суд Польщі визнав верховенство національного законодавства над європейським правом.

Відзначити, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи рішення Конституційного суду, заявив, що його країна не планує виходити з ЄС.

Як повідомляло РБК-Україна, глава Європарламенту Давид Сассолі закликав розглянути питання про блокування виплат Польщі з бюджету ЄС на тлі рішення польського суду.

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