UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В ЕС заявили об угрозе развала, если решение Польши по европейскому праву не будет обжаловано

Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейский союз "начнет рушиться", если он не оспорит постановление Конституционного суда Польши о приоритете национального законодательства над европейским правом. Ранее в ЕС назвали это решение вызовом принципам Союза и пригрозили последствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента Еврокомиссии Веру Юрову.

"Если мы не будем придерживаться в ЕС принципа, согласно которому равные правила соблюдаются одинаково повсюду в Европе, вся Европа начнет рушиться", - цитирует Юрову агентство Reuters.

Представитель Еврокомиссии подчеркнула, что из-за угрозы развала ЕС Брюсселю необходимо отреагировать на решение польского Конституционного суда.

Напомним, 7 октября Конституционный суд Польши признал верховенство национального законодательства над европейским правом.

Отметим, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, комментируя решение Конституционного суда, заявил, что его страна не планирует выходить из ЕС.

Как сообщало РБК-Украина, глава Европарламента Давид Сассоли призвал рассмотреть вопрос о блокировке выплат Польше из бюджета ЕС на фоне решения польского суда.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияЕвросоюзПольша