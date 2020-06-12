В "ЄС" заявили про незаконне стеження за Порошенком

За п’ятим президентом, лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком ведеться незаконне стеження. Політсила вимагає від влади відповіді на питання, хто і з якою метою санкціонує незаконні стеження.

Про це повідомив співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній раді Артур Герасимов.

Він також оприлюднив фотографії автівок з неіснуючими в базі номерними знаками, які були зафіксовані поблизу помешкання Порошенка.

"Вчора неподалік від його дому були зафіксовані невідомі автомобілі марки Toyota та Volkswagen, та мікроавтобус Volkswagen, в яких знаходилися невідомі люди, які відмовилися представитися, назвати себе. А що стосується номерів, які були на цих машинах, то таких номерів в природі не існує. І в базі номерів цих номерів немає. Це говорить тільки про одне: це номери прикриття і підтверджує той факт, що за Петром Порошенком ведеться незаконне стеження", - сказав Герасимов.

Він також зауважив, що порушення закону стосовно лідера "Європейської солідарності" стали системними.

"І порушення політично вмотивованих справ правоохоронними органами, і незаконні спроби вручення підозр, які ви бачили цього тижня, і незаконне стеження, про яке ми зараз говоримо. І незаконне прослуховування телефонів лідерів опозиції", - констатував Герасимов.

Герасимов наголошує, питання незаконної діяльності силовиків набагато ширше, аніж тільки переслідування Порошенка.

"Подивіться, що коїться. Позавчора – незаконна спроба вручати підозру п’ятому президенту України. Після того ви всі бачили вручення підозри патріоту України Стерненку. Ви бачите, що робиться у справі Шеремета, ви бачили незаконне спостереження так само за Національним музеєм Гончара і його керівництвом. Ви бачили обшуки сьогодні вранці у міністра інфраструктури Омеляна. Виникає дуже стійка думка, що всі, хто критикує владу, сьогодні отримують миттєву реакцію правоохоронних органів", - зазначає Герасимов.

"Європейська солідарність" вимагає від влади відповідей на питання, хто віддав наказ про незаконне стеження за Порошенком, хто, власне, веде незаконне стеження і кого ще з лідерів опозиції теж "ведуть" й прослуховують.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Водночас, депутат Європейського парламенту, литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг керівництво України від політичного переслідування п’ятого президента Петра Порошенка.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".