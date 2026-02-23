Санкций ЕС к годовщине вторжения РФ в Украину не будет: кто выступил против
Страны Евросоюза так и не приняли 20-й пакет антироссийских санкций. Его блокируют два государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас в соцсети X и брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в соцсети X.
Провал ЕС
Каллас отметила, что спустя 4 года после начала полномасштабной войны Украина платит высокую цену за агрессию России. Но и Москва не смогла достичь ни одной из своих стратегических целей. Армия РФ увязла, экономика быстро приходит в упадок, а украинцы сопротивляются и держатся.
"К сожалению, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций. Это неудача и сигнал, который мы не хотели посылать сегодня. Но работа продолжается", - добавила она.
Каллас подчеркнула, что после года переговоров между Украиной и РФ даже нет прекращения огня. Но препятствием к миру является только Москва.
"Мы должны изменить подход: с давления на Украину с требованием уступить территории - на требования к России выполнить базовые условия для справедливого и прочного мира. У Европы есть ясные и законные интересы в том, как закончится война России. Чтобы европейские интересы не стали побочным ущербом, мы должны четко обозначить, чего ожидаем от России", - добавила чиновница.
Она уточнила, что базовым минимумом должны стать такие условия:
- уважение границ;
- прекращение диверсий;
- выплата военных убытков;
- возвращение похищенных украинских детей.
Детали от журналиста
В свою очередь Йозвяк написал, что министры иностранных дел стран Евросоюза не достигли никакого результата в вопросе нового пакета санкций, поскольку его заблокировали Словакия и Венгрия.
Он предположил, что "дедлайн" для принятия нового пакета санкций - 24 февраля - вероятнее всего будет нарушен.
Кто блокировал санкции
Напомним, 21 февраля уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявлял, что принятие 20-го пакета санкций ЕС против РФ блокируют Греция и Мальта.
Страны выступают против введения Full Maritime Service Ban - полного запрета на предоставление морских услуг для транспортировки российской нефти.