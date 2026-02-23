ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Санкций ЕС к годовщине вторжения РФ в Украину не будет: кто выступил против

Брюссель, Понедельник 23 февраля 2026 21:22
UA EN RU
Санкций ЕС к годовщине вторжения РФ в Украину не будет: кто выступил против Фото: Кая Каллас, глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза так и не приняли 20-й пакет антироссийских санкций. Его блокируют два государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас в соцсети X и брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в соцсети X.

Провал ЕС

Каллас отметила, что спустя 4 года после начала полномасштабной войны Украина платит высокую цену за агрессию России. Но и Москва не смогла достичь ни одной из своих стратегических целей. Армия РФ увязла, экономика быстро приходит в упадок, а украинцы сопротивляются и держатся.

"К сожалению, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций. Это неудача и сигнал, который мы не хотели посылать сегодня. Но работа продолжается", - добавила она.

Каллас подчеркнула, что после года переговоров между Украиной и РФ даже нет прекращения огня. Но препятствием к миру является только Москва.

"Мы должны изменить подход: с давления на Украину с требованием уступить территории - на требования к России выполнить базовые условия для справедливого и прочного мира. У Европы есть ясные и законные интересы в том, как закончится война России. Чтобы европейские интересы не стали побочным ущербом, мы должны четко обозначить, чего ожидаем от России", - добавила чиновница.

Она уточнила, что базовым минимумом должны стать такие условия:

  • уважение границ;
  • прекращение диверсий;
  • выплата военных убытков;
  • возвращение похищенных украинских детей.

Детали от журналиста

В свою очередь Йозвяк написал, что министры иностранных дел стран Евросоюза не достигли никакого результата в вопросе нового пакета санкций, поскольку его заблокировали Словакия и Венгрия.

Он предположил, что "дедлайн" для принятия нового пакета санкций - 24 февраля - вероятнее всего будет нарушен.

Кто блокировал санкции

Напомним, 21 февраля уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявлял, что принятие 20-го пакета санкций ЕС против РФ блокируют Греция и Мальта.

Страны выступают против введения Full Maritime Service Ban - полного запрета на предоставление морских услуг для транспортировки российской нефти.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Венгрия Война в Украине
Новости
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Буданов анонсировал новые переговоры Украины с РФ: уже определены даты
Аналитика
Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Партия Терехова, Кима и Арахамии? Что стоит за новым политическим проектом власти