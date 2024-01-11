У ЄС запропонували створити фонд на 100 млрд євро для розвитку оборонної промисловості

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон запропонував створити фонд у розмірі 100 млрд євро для того, щоб розвивати європейську оборонну промисловість.

Чиновник не розкрив подробиць про те, як саме фінансуватиметься такий фонд та визнав, що будь-який план ще мають обговорити країни-члени блоку.

За його словами, 100 млрд євро - це ті кошти, які він вважає необхідними для значного збільшення потенціалу європейської оборонної промисловості.

Єврокомісар додав, що посилення здатності Європи озброюватися - це "життєво важлива тема".

Виробництво снарядів для України

Нагадаємо, минулого року країни Євросоюзу пообіцяли надати Україні мільйон артилерійських снарядів. Таку мету хотіли виконати до кінця 2023 року, але цього не сталося.

Снаряди не змогли передати у встановлені терміни, оскільки оборонна промисловість поки що не може так швидко виробляти таку кількість.

Згідно з останніми заявами, мільйон снарядів хочуть передати до кінця зими.