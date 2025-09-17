В ЕС предложили новый вариант использования российских активов для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации издания, речь идет о средствах, которые после погашения ценных бумаг превратились в денежные остатки на счетах бельгийского депозитария Euroclear. Предлагается направить эти деньги на покупку европейских беспроцентных облигаций, а затем передавать Украине полученный капитал траншами.

Отмечается, что из 194 млрд евро российских активов в Euroclear около 170 млрд евро уже перешли в статус денежных остатков.

Кроме того, обсуждается возможность создания отдельного инструмента для управления схемой финансирования, что позволит подключиться к инициативе странам за пределами ЕС.

Российские активы

Дискуссии вокруг ареста активов российского Центробанка продолжались с тех пор, как около 260 млрд евро были заморожены в различных юрисдикциях после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года, однако юридические и финансовые риски конфискации всегда были преобладающими.

Европейская комиссия рассматривает вопрос о том, как извлечь большую выгоду из примерно 191 млрд евро в активах российского центрального банка, застрявших в Euroclear из-за западных санкций.

Euroclear реинвестирует денежные средства, получаемые от погашения российских активов, таких как купонные платежи и погашения, в основном через центральные банки. G7 использует прибыль для обеспечения кредита Киеву в размере 50 млрд долларов.

В прошлом году Euroclear выплатила Украине 4 млрд евро, а в этом году выплатила 1,8 млрд евро.

Прибыль от активов снижается на фоне снижения Европейским центральным банком процентной ставки. Это побудило Еврокомиссию предложить перераспределить денежные средства в более рискованные классы активов, которые могут генерировать более высокую доходность, но также несут в себе больший риск потерь.