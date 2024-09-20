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ЕС призвал выполнять ордера на арест Путина и его приспешников, выданные МКС

Пятница 20 сентября 2024 05:08
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ЕС призвал выполнять ордера на арест Путина и его приспешников, выданные МКС Фото: российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Евросоюз призвал все государства, ратифицировавшие Римский устав, выполнять свои обязательства. В частности, речь идет об аресте российского диктатора Владимира Путина на основании ордера, выданного Международным уголовным судом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЕС, которое цитирует Укринформ.

Заявление было озвучено на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В документе говорится, что ЕС остается глубоко обеспокоенным судьбой всех украинских детей и других гражданских лиц, незаконно перемещенных Россией. "Европейский Союз в очередной раз призывает Россию и Беларусь немедленно обеспечить их безопасное возвращение в Украину", - говорится в заявлении.

ЕС требует от РФ немедленно освободить всех лиц, незаконно лишенных свободы, "включая троих произвольно задержанных сотрудников ОБСЕ".

"Мы напоминаем о шести ордерах на арест, выданных Международным уголовным судом, в том числе против президента Путина за военное преступление незаконной депортации и перемещения украинских детей. Все государства-участники Римского устава обязаны выполнять ордера на арест, выданные МКС", - отмечается. в заявлении.

Монголия отказалась выполнять решение МКС

Напомним, недавно Монголия, несмотря на ратификацию Римского устава Международного уголовного суда (МКС), отказалась выполнять его решение об аресте Путина в рамках дела о незаконной депортации детей с территории Украины. Свою позицию власти Монголии объяснили зависимостью страны от российских энергопродуктов. В заявлении не упоминается поддержка Монголией территориальной целостности Украины.

При этом во время визита Путина полиция Монголии преследовала проукраинских активистов.

В Госдепартаменте США заявили, что понимают положение "между двумя крупными соседями", в котором оказалась Монголия. Тем не менее, призвали Улан-Батор в общении с Россией подчеркивать свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зачем Путин уехал в Монголию и почему страна игнорирует ордер МКС, – читайте в материале РБК-Украина.

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