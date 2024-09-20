ЄС закликав виконувати ордери на арешт Путіна та його поплічників, видані МКС
Євросоюз закликав усі держави, що ратифікували Римський статут, виконувати свої зобов’язання. Зокрема йдеться про арешт російського диктатора Володимира Путіна на підставі ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЄС, яку цитує Укрінформ.
Заяву було виголошено під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.
У документі йдеться про те, що ЄС залишається глибоко стурбованим долею всіх українських дітей та інших цивільних осіб, незаконно переміщених Росією. "Європейський Союз вкотре закликає Росію та Білорусь негайно забезпечити їх безпечне повернення в Україну", - говориться у заяві.
ЄС вимагає від РФ негайно звільнити всіх осіб, незаконно позбавлених волі, "включно з трьома свавільно затриманими співробітниками ОБСЄ".
"Ми нагадуємо про шість ордерів на арешт, виданих Міжнародним кримінальним судом, у тому числі проти президента Путіна за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей. Усі держави-учасниці Римського статуту зобов'язані виконувати ордери на арешт, видані МКС", - зазначається у заяві.
Монголія відмовилася виконувати рішення МКС
Нагадаємо, нещодавно Монголія попри ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) відмовилася виконувати його рішення про арешт Путіна у рамках справи про незаконну депортацію дітей з території України. Свою позицію влада Монголії пояснила залежністю країни від російських енергопродуктів. У заяві не згадується підтримка Монголією територіальної цілісності України.
При цьому під час візиту Путіна поліція Монголії переслідувала проукраїнських активістів.
У Держдепартаменті США заявили, що розуміють становище "між двома великими сусідами", в якому опинилася Монголія. Проте закликали Улан-Батор у спілкуванні з Росією підкреслювати свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.
Навіщо Путін поїхав до Монголії та чому країна ігнорує ордер МКС, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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