ЕС призвал готовиться к длительным перебоям на энергорынке из-за войны в Иране, - Reuters

12:23 31.03.2026 Вт
2 мин
Европейские цены на газ выросли более чем на 70%
Ірина Глухова
Фото: ЕС призвал готовиться к длительным перебоям на энергорынке из-за войны в Иране (Getty Images)

Правительства Европейского Союза должны готовиться к длительным перебоям на энергетических рынках в связи с войной США и Израиля против Ирана.

30 марта комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен направил письмо в министерства энергетики стран-членов Евросоюза, в котором "рекомендует правительствам своевременно подготовиться к возможным длительным перебоям".

Как пишет Reuters, значительная зависимость Европы от импортного топлива означает, что континент очень уязвим к влиянию конфликта на Ближнем Востоке на мировые цены на энергоносители.

Европейские цены на газ выросли более чем на 70% с начала войны 28 февраля.

Хотя поставки сырой нефти и природного газа не пострадали непосредственно из-за закрытия Ормузского пролива, Брюссель особенно обеспокоен в краткосрочной перспективе поставками нефтепродуктов - реактивного и дизельного топлива.

В письме отмечается, что правительствам следует избегать мер, которые увеличивают потребление топлива, ограничивают торговлю нефтепродуктами или дестимулируют производство на европейских нефтеперерабатывающих заводах.

"Государствам-членам рекомендуется отложить любое неаварийное техническое обслуживание нефтеперерабатывающего завода", - говорится в письме.

Подорожание топлива

Из-за событий на Ближнем Востоке в Европе начались проблемы с топливом. Водители не только вынуждены платить больше, но и не могут заправить полный бак из-за введенных лимитов на АЗС. Больше всего от кризиса пострадала Центральная Европа.

Правительства отдельных стран пытаются остановить панику и "топливный туризм", вводя жесткие суточные нормы.

Также на прошлой неделе Германия одобрила изменения в законодательство, которые должны сдерживать стремительный рост цен на топливо, вызванный войной в Иране.

Теперь автозаправочным станциям разрешено повышать цены только один раз в сутки - в 12:00 по местному времени, тогда как снижать стоимость топлива можно в любое время. За нарушение этих норм предусмотрены штрафы до 100 тысяч евро.

В Украине цены на бензин и дизель на крупнейших АЗС остаются стабильными. Однако в сегменте автомобильного газа зафиксировано резкое подорожание в одной из ведущих сетей.

