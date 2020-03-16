Більшості авіакомпаній загрожує банкрутство до кінця травня, - Bloomberg

Ілюстративне фото (Pixabаy)

Їх грошові резерви швидко виснажуються через скасування рейсів

Коронавірус призведе до банкрутства більшість авіакомпаній у всьому світі до кінця травня, якщо влада і керівництво галузі не зроблять узгоджені кроки для уникнення такої ситуації. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, авіакомпанії вже зіткнулися з технічним банкрутством. Їх грошові резерви швидко виснажуються через скасування рейсів і різкого падіння попиту на авіаперельоти.

"Щоб уникнути катастрофи, необхідні скоординовані дії влади і галузі. В іншому випадку вихід з кризи буде схожий на жорстоке поле битви, засіяне жертвами", - відзначили аналітики CAPA.

Нагадаємо, глава Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC) Глорія Гевара оцінила збитки, які може понести туристична галузь через спалах коронавірусу.

Спалах коронавірусу у світі можуть завдати туристичній галузі не менше 22 млрд доларів збитків. Розрахунки ґрунтуються на досвіді попередніх криз, пов'язаних з вірусами.

Раніше повідомлялося, що ВМС США ухвалили рішення про введення карантину для всіх своїх кораблів, які робили зупинки у Тихому океані.