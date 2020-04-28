ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Wizz Air відновлює авіаперевезення за 20 напрямками

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 18:46
Wizz Air відновлює авіаперевезення за 20 напрямками
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Літаки будуть літати з хабів у Відні та Лондоні

На тлі триваючої пандемії коронавірусу європейський лоукостер Wizz Air планує відновити польоти з Лондона та Відня у деякі європейські міста вже з 1 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

З Лондона літаки компанії будуть літати в Лісабон у Португалії, Будапешт в Угорщині, Братиславу у Словаччині та Белград у Сербії. Крім того, попередній продаж квитків доступний до Тель-Авіву в Ізраїлі, Кошице у Словаччині, а також на вісім міст в Румунії, але не до столиці країни - Бухарест. Ще один маршрут - курортний іспанський острів Тенеріфе. В Україну поки що польотів не заплановано.

За словами заступника генерального директора авіакомпанії Стівена Джонса, з Відня також будуть здійснюватися перельоти, зокрема, у Мілан та Валенсію. Джонс уточнив, що компанія готується відновити польоти за 20 напрямками.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу низка світових авіаперевізників вже заявили про банкрутство. Повідомлялося, що коронавірус може призвести до банкрутства більшості авіакомпаній у всьому світі вже до кінця травня.

На думку міністра інфраструктури Владислава Криклія, авіація повернеться до докризового режиму через два роки.

Також РБК-Україна повідомляло, що після закінчення карантину президент Володимир Зеленський хоче створити державну авіакомпанію-перевізника.

У Китаї починають відновлювати внутрішні авіаперевезення ЄС змінив правила авіаперевезень через пандемію коронавірусу
Новини України Wizz Airавиаперевозки
News
On Top