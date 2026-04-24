Вашингтон разместил 20 тысяч плюшевых мишек в поддержку похищенных украинских детей

03:36 24.04.2026 Пт
Речь идет о похищенных Россией украинских детях, которых вывезли из оккупации
aimg Юлия Маловичко
Фото: инсталляция в поддержку украинских детей в Вашингтоне (facebook.com/olga.kravets.796)

На Национальной Аллее США в Вашингтоне появилась инсталляция с 20 тысячами плюшевых мишек, которые символизируют похищенных Россией украинских детей за время полномасштабного вторжения агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook посла Украины в США Ольги Стефанишиной.

Еще шестеро похищенных РФ украинских детей вернутся домой при содействии жены Трампа

Каждый из плюшевых мишек в центре Вашингтона символизирует украинского ребенка, которого Россия насильно депортировала с оккупированных территорий Украины.

Инсталляцию сформировали из белых и красных игрушек, последними выложили надпись - Putin Abducted 20 000 ukrainian children, что переводится с английского как "путин похитил 20 тысяч украинских детей".

На мероприятии, посвященном инсталляции, выступила посол Украины в США Ольга Стефанишина, также на аллею пришли неравнодушные украинцы и другие жители американской столицы.

Заметили возле инсталляции и политиков США - например, сенатора-демократа Эми Клобучар, которая поправляла игрушку на инсталляции; конгрессмена Майкла МакКола, сенатора Ричарда Блюменталя и других.

"20 000 мишек на National Mall вблизи Конгресса в центре Вашингтона - каждый символизирует украинского ребенка, которого Россия похитила с начала полномасштабного вторжения", - написала Стефанишина.

Фото: инсталляция в поддержку украинских детей в Вашингтоне (facebook.com/olga.kravets.796)

Дипломат добавила, что на сегодня Украина вернула более 2 000 детей по инициативе президента Bring Kids Back UA, но тысячи остаются разлученными со своими семьями и домом.

"Без возвращения украинских детей не может быть ни завершения войны, ни длительного справедливого мира ... Россия и ее руководство должны быть под жесткими санкциями, чтобы ежедневно чувствовать реальные последствия своих преступлений", - добавила посол Украины в США.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой из-под контроля РФ удалось вернуть уже две тысячи несовершеннолетних украинцев.

Как известно, первая леди США Мелания Трамп в августе 2025 года написала "письмо мира" главе Кремля Владимиру Путину с призывами вернуть похищенных украинских детей. Тогда письмо диктатору перед саммитом на Аляске вручил Дональд Трамп.

