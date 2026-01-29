ЕС официально ограничил финансовые операции с РФ: как это ударит по Кремлю

ЕС официально включил Россию в "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Совета ЕС.

Решение начало действовать с 29 января. Оно предусматривает усиленный контроль со стороны всех банков Евросоюза за любыми финансовыми операциями, имеющими связь с Россией.

Известно, что Европейская комиссия приняла это решение еще 3 декабря 2025 года. И вот сегодня, через 20 дней после публикации, оно вступило в силу, поскольку ни Европарламент, ни Совет ЕС не высказали возражений.

Следует напомнить, что ранее Россию так и не включили в "черный список" FATF - международной структуры по противодействию отмыванию средств, несмотря на настойчивые требования Украины. Причиной стало возражение таких стран, как Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР, из-за чего Россия осталась вне списка.

Европейская комиссия решила действовать самостоятельно и включила РФ в "черный список" независимо от FATF.

Последствия решения

Новые правила означают, что любые транзакции, связанные с РФ, в европейских банках теперь будут подлежать тщательной проверке, а финансовые риски для российских организаций в ЕС будут значительно ограничены. Это очередной сигнал для Москвы о недопустимости финансирования войны в Украине и игнорирования международных норм.

Итак, теперь все финансовые учреждения ЕС обязаны усилить проверку транзакций, связанных с Россией, а банки, которые еще не применили дополнительные меры против РФ, должны сделать это.

Почему РФ попала в "черный список"

Отметим, что членство РФ в FATF было приостановлено из-за грубого нарушения ею основных принципов FATF. Так, оценка выявила ряд ключевых недостатков в России, в частности относительно законодательства и политики в сфере финансовой разведки, в частности ее независимости и способности эффективно взаимодействовать с коллегами из других стран.

Также Евросоюзом были выявлены проблемы с прозрачностью бенефициарной собственности и точностью доступной информации, а также с применением правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма к криптоактивам.

Реакция России

Российские финансовые органы заявили, что решение ЕС является политизированным и не содержит конкретных доказательств недостатков российской системы противодействия отмыванию средств.

А вот для ЕС это важный шаг в финансовой изоляции России и усилении санкционного давления из-за агрессии против Украины.