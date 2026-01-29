ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Теневой флот" и удар по нефти: Сибига назвал способы, как ЕС может дожать Россию

Украина, Четверг 29 января 2026 16:52
UA EN RU
"Теневой флот" и удар по нефти: Сибига назвал способы, как ЕС может дожать Россию Фото: Андрей Сибига, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ключевые возможности для Европейского Союза оказать давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского МИДа.

Во время выступления на Совете ЕС по иностранным делам Сибига рассказал, как Европа может давить на страну-агрессора. В частности, это блокирование "теневого флота" РФ, а также принятие 20-го пакета санкций, включая ограничения против российской оборонки и нефтегазового сектора.

Кроме того, он призвал последовать примеру США и ввести санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".

Украинский министр поздравил Европу с окончательным решением отказаться от российского газа до 2027 года. Он также выразил слова благодарности за решение о выделении первых десяти миллионов евро для Специального трибунала.

"Россия должна заплатить. Рано или поздно. Она должна почувствовать это давление уже сейчас. Сам риск потери активов заставил Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) изменить свое поведение в прошлом году", - сказал он.

Санкции против РФ

Напомним, новый санкционный пакет Евросоюза против страны-агрессора должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет России получать доходы от нефти.

Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль рассказал, что 20-й пакет антироссийских санкций должен ограничить ее энергетические доходы, нейтрализовать "теневой флот" и блокировать схемы обхода санкций.

РБК-Украина также писало, что в октябре 2025 года США ввели санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения были введены для усиления давления на Кремль и вынуждения российского диктатора пойти на переговоры с Украиной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Роснефть теневой флот Андрей Сибига ЛУКОЙЛ-Украина
Новости
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Пенсии в Украине вырастут, но не для всех: кому пересчитают выплаты уже в этом году
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве