"Теневой флот" и удар по нефти: Сибига назвал способы, как ЕС может дожать Россию
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ключевые возможности для Европейского Союза оказать давление на Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского МИДа.
Во время выступления на Совете ЕС по иностранным делам Сибига рассказал, как Европа может давить на страну-агрессора. В частности, это блокирование "теневого флота" РФ, а также принятие 20-го пакета санкций, включая ограничения против российской оборонки и нефтегазового сектора.
Кроме того, он призвал последовать примеру США и ввести санкции против российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть".
Украинский министр поздравил Европу с окончательным решением отказаться от российского газа до 2027 года. Он также выразил слова благодарности за решение о выделении первых десяти миллионов евро для Специального трибунала.
"Россия должна заплатить. Рано или поздно. Она должна почувствовать это давление уже сейчас. Сам риск потери активов заставил Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.) изменить свое поведение в прошлом году", - сказал он.
Санкции против РФ
Напомним, новый санкционный пакет Евросоюза против страны-агрессора должен заблокировать российский "теневой флот", который позволяет России получать доходы от нефти.
Ранее министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль рассказал, что 20-й пакет антироссийских санкций должен ограничить ее энергетические доходы, нейтрализовать "теневой флот" и блокировать схемы обхода санкций.
РБК-Украина также писало, что в октябре 2025 года США ввели санкции против двух нефтяных гигантов России - "Роснефти" и "Лукойла". Ограничения были введены для усиления давления на Кремль и вынуждения российского диктатора пойти на переговоры с Украиной.