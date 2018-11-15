Турчинов анонсував нові санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО

Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна, Віталій Носач)

У список санкцій можуть увійти представники деяких європейських країн, які були "спостерігачами" на "виборах"

Секретар РНБО Олександр Турчинов анонсував новий пакет санкцій проти причетних до проведення "виборів" на окупованій території Донбасу, а також українських компаній, які співпрацюють із Російською Федерацією. Про це він заявив на прес-конференції у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, підготовкою пропозицій щодо санкцій займається Кабмін, СБУ та парламент.

"Хочу сказати, зараз готується новий пакет санкцій РНБО. Готують пропозиції Кабінет міністрів, СБУ, Верховна Рада внесе свої пропозиції. Я переконаний, що це буде потужний пакет різнопланових санкцій, у тому числі проти тих, хто був керівником, натхненником і організатором проведення фейкових "виборів" на окупованій території, і проти широкого спектра українських підприємств, які співпрацюють з оборонним комплексом або посилюють безпеку і оборону РФ", - зазначив секретар РНБО.

Турчинов підкреслив також, що в список можуть увійти представники деяких європейських країн, які були "спостерігачами" на "виборах".

"Я не виключаю, що в цьому списку будуть і представники окремих європейських країн, які з провокаційних міркувань вдавали, що вони спостерігають за фейковими, антизаконними виборами на окупованій території", - сказав він.

Нагадаємо, в Страсбурзі в середу, 14 листопада, відбулося засідання Комітету міністрів Ради Європи, в ході якого комітет засудив "вибори" на тимчасово окупованій частині Донбасу.

Як писало РБК-Україна раніше, в МЗС України заявили, що результати "виборів" в ОРДЛО не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.

Додамо, в НАТО також заявили, що "вибори" на Донбасі суперечать мінським угодам.