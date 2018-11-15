ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Турчинов анонсував нові санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО

Новини » Політика    15.11.2018 - 11:52
Турчинов анонсував нові санкції проти організаторів "виборів" в ОРДЛО
Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна, Віталій Носач)

У список санкцій можуть увійти представники деяких європейських країн, які були "спостерігачами" на "виборах"

Секретар РНБО Олександр Турчинов анонсував новий пакет санкцій проти причетних до проведення "виборів" на окупованій території Донбасу, а також українських компаній, які співпрацюють із Російською Федерацією. Про це він заявив на прес-конференції у Києві, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, підготовкою пропозицій щодо санкцій займається Кабмін, СБУ та парламент.

"Хочу сказати, зараз готується новий пакет санкцій РНБО. Готують пропозиції Кабінет міністрів, СБУ, Верховна Рада внесе свої пропозиції. Я переконаний, що це буде потужний пакет різнопланових санкцій, у тому числі проти тих, хто був керівником, натхненником і організатором проведення фейкових "виборів" на окупованій території, і проти широкого спектра українських підприємств, які співпрацюють з оборонним комплексом або посилюють безпеку і оборону РФ", - зазначив секретар РНБО.

Турчинов підкреслив також, що в список можуть увійти представники деяких європейських країн, які були "спостерігачами" на "виборах".

"Я не виключаю, що в цьому списку будуть і представники окремих європейських країн, які з провокаційних міркувань вдавали, що вони спостерігають за фейковими, антизаконними виборами на окупованій території", - сказав він.

Нагадаємо, в Страсбурзі в середу, 14 листопада, відбулося засідання Комітету міністрів Ради Європи, в ході якого комітет засудив "вибори" на тимчасово окупованій частині Донбасу.

Як писало РБК-Україна раніше, в МЗС України заявили, що результати "виборів" в ОРДЛО не створюють жодних правових наслідків і не будуть визнані.

Додамо, в НАТО також заявили, що "вибори" на Донбасі суперечать мінським угодам.

У Раді Європи засудили "вибори" на окупованому Донбасі Геращенко розповіла, яку мету переслідувала РФ при організації "виборів" на Донбасі 
Новини України ДонбасвыборыОлександр ТурчиновСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся