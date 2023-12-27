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В ЕС считают, что Украине понадобится от 6 до 11 лет для вступления

Вена, Среда 27 декабря 2023 09:16
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В ЕС считают, что Украине понадобится от 6 до 11 лет для вступления Фото: в ЕС считают, что Украине понадобится от 6 до 11 лет для вступления (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Украине для вступления в Европейский союз может понадобиться не менее 6 лет. Столько времени занял процесс вступления Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла ЕС в Австрии Мартина Зельмайера в интервью Kleine Zeitung.

Он отметил, что процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию. Украина также имеет дополнительную перспективу со стороны НАТО.

"Процесс вступления в ЕС имеет стабилизирующую функцию. История это показала. Португалия, Испания и Греция присоединились к ЕС вскоре после того, как избавились от диктатуры. Конечно, с Украиной есть дополнительная перспектива безопасности со стороны стран НАТО", - сказал дипломат.

Зельмайер отверг мнение, что вступление Украины в ЕС может растянуться до десятилетия. По его мнению, Украине понадобится от 6 до 11 лет для вступления.

"Австрии понадобилось шесть лет, Испании - одиннадцать. Украина может быть где-то между ними", - ответил Зельмайер на вопрос о сроках присоединения Украины к ЕС.

Посол добавил, что благодаря Соглашению об ассоциации Украина уже внедрила 70% законодательства ЕС. Но предстоит еще много работы, в частности, независимость судебной системы и улучшение эффективности управления.

Решение Евросовета по Украине

Напомним, вчера, 14 декабря, лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок.

Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето. Переговоры лидеров ЕС продолжались более трех часов, а начало саммита откладывали из-за позиции Будапешта. Однако на момент голосования премьер Венгрии Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

Более подробно о том, что дальше ждет Украину - в материале РБК-Украина.

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