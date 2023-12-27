В ЄС вважають, що Україні знадобиться від 6 до 11 років для вступу

Україні для вступу до Європейського союзу може знадобитися щонайменше 6 років. Стільки часу зайняв процес вступу Австрії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла ЄС в Австрії Мартіна Зельмаєра в інтерв'ю Kleine Zeitung.

Він зазначив, що процес вступу до ЄС має стабілізуючу функцію. Україна має також додаткову перспективу з боку НАТО.

"Процес вступу до ЄС має стабілізуючу функцію. Історія це показала. Португалія, Іспанія та Греція приєдналися до ЄС незабаром після того, як позбулися диктатури. Звичайно, з Україною є додаткова перспектива безпеки з боку країн НАТО", - сказав дипломат.

Зельмаєр відкинув думку, що вступ України до ЄС може розтягнутися до десятиліття. На його думку, Україні знадобиться від 6 до 11 років для вступу.

"Австрії знадобилося шість років, Іспанії - одинадцять. Україна може бути десь між ними", - відповів Зельмаєр на питання про терміни приєднання України до ЄС.

Посол додав, що завдяки Угоді про асоціацію Україна вже впровадила 70% законодавства ЄС. Але попереду ще багато роботи, зокрема, незалежність судової системи та покращення ефективності управління.

Рішення Євроради щодо України

Нагадаємо, вчора, 14 грудня, лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку.

Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето. Переговори лідерів ЄС тривали понад три години, а початок саміту відкладали через позицію Будапешту. Проте на момент голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення ухвалили одностайно.

Більш детально про те, що далі чекає на Україну - у матеріалі РБК-Україна.