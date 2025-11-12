ua en ru
Ср, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В ЕС согласовали механизм ужесточения визового режима: кого может касаться

Среда 12 ноября 2025 14:37
UA EN RU
В ЕС согласовали механизм ужесточения визового режима: кого может касаться Фото: в ЕС согласовали механизм ужесточения визового режима (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Послы стран Евросоюза согласились упростить приостановление либерализации визового режима с третьими странами. Сообщается, что первой страной, к которой применят новую норму, может стать Грузия.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Twitter.

"Послы Евросоюза только что дали зеленый свет, чтобы упростить приостановление либерализации визового режима", - заявил Йозвяк.

По его словам, 17 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза должны одобрить соглашение, а на 26 ноября запланирована церемония подписания соответствующего документа в Европарламенте.

Он также отметил, что новый механизм должен вступить в силу уже в декабре.

Йозвяк также сообщил, что согласованный механизм может быть использован против определенных групп владельцев паспортов Грузии уже вскоре.

Что предшествовало

Напомним, ранее Грузия получила самую острую критику среди всех стран-кандидатов в представленном Еврокомиссией пакете отчетов о расширении ЕС. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что пока Грузия остается кандидатом "лишь формально".

Посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский добавил, что отчет Еврокомиссии должен стать "отрезвляющим сигналом" для грузинских властей.

В МИД Грузии в ответ заявили, что документ используется для "распространения безосновательно негативных оценок в отношении страны" и является основой для "дальнейших политических манипуляций".

При этом глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Украина якобы в разных формах выступала против интеграции ее страны в Европейский Союз, хотя с первых дней полномасштабного вторжения России Грузия демонстрировала политическую поддержку Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Евросоюз Шенгенская зона
Новости
ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи, противник остановлен, - Силы обороны Юга
ВСУ отошли из Ровнополья на выгодные рубежи, противник остановлен, - Силы обороны Юга
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа