В ЕС согласовали механизм ужесточения визового режима: кого может касаться

Послы стран Евросоюза согласились упростить приостановление либерализации визового режима с третьими странами. Сообщается, что первой страной, к которой применят новую норму, может стать Грузия.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в соцсети Twitter .

"Послы Евросоюза только что дали зеленый свет, чтобы упростить приостановление либерализации визового режима", - заявил Йозвяк.

По его словам, 17 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза должны одобрить соглашение, а на 26 ноября запланирована церемония подписания соответствующего документа в Европарламенте.

Он также отметил, что новый механизм должен вступить в силу уже в декабре.

Йозвяк также сообщил, что согласованный механизм может быть использован против определенных групп владельцев паспортов Грузии уже вскоре.