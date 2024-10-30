ЕС определил для Грузии условия возвращения на европейский путь

Боррель напомнил, что парламентские выборы в Грузии, которые прошли 26 октября, были признаны независимыми наблюдателями свободными и честными. И такая ситуация стала частью тенденции в стране, которая наблюдается в течение последних месяцев.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Грузия уклоняется от ценностей и принципов Евросоюза, но вернуться на европейский путь возможно при наличии политической воли.

"Мы предлагаем четкий путь для возвращения на путь в ЕС: отмена закона об "иностранном влиянии", который имел парализующий эффект на гражданское общество и СМИ, и закона о так называемых "семейных ценностях", потому что дискриминация - не ценность в нашей европейской семье", - подчеркнул Боррель.

По его словам, выполнение таких условий станет первыми признаками конкретного обязательства Тбилиси.