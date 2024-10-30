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ЕС привяжет начало переговоров о вступлении Грузии к смене курса, - СМИ

Брюссель, Среда 30 октября 2024 16:17
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ЕС привяжет начало переговоров о вступлении Грузии к смене курса, - СМИ Фото: ЕС привяжет начало переговоров о вступлении Грузии к смене курса (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Еврокомиссия в отчете о расширении порекомендует Грузии изменить курс. Без этого ЕС не сможет начать переговоры о вступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в X (Twitter) и "Эхо Кавказа".

Как отмечает журналист, Еврокомиссия в отчете о расширении закрепит пункт об обязательном изменении курса действий Грузии для дальнейшей евроинтеграции.

"Если Грузия не изменит текущий курс действий, который ставит под угрозу ее путь в ЕС, и не продемонстрирует ощутимых усилий для устранения нерешенных проблем и ключевых реформ, Еврокомиссия не сможет рассмотреть рекомендацию о начале переговоров с Грузией", - отмечает Йозвяк.

"Эхо Кавказа" также сообщает, что в отчете Еврокомиссии напомнит о негативных изменениях, которые фактически являются шагами назад на пути европейской интеграции Грузии. Речь идет, в частности, о скандальном законе об иноагентах, а также общих антиевропейских настроениях чиновников.

"В результате процесс присоединения Грузии фактически был прекращен. Грузия также добилась незначительного прогресса в реализации девяти шагов, предусмотренных Коммуникацией о расширении Европейской комиссии 2023 года", - цитирует отчет издание.

Еврокомиссия заявит о многочисленных нарушениях во время парламентских выборов 26 октября. Грузии порекомендуют вернуться к выполнению рекомендаций, прекратить распространение дезинформации о ЕС и противостоять враждебной риторике.

Напомним, в декабре 2023 года Грузия получила статус кандидата на членство в ЕС. Тогда же лидеры ЕС одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Выборы в Грузии

В субботу, 26 октября, в Грузии прошли парламентские выборы. Во время голосования были зафиксированы массовые вбросы бюллетеней, выдачи нескольких бюллетеней на одного человека и драки.

По данным ЦИК Грузии, более 54% голосов набрала пророссийская партия "Грузинская мечта", управляющая страной более 10 лет. Оппозиция сразу отказалась признавать результаты выборов. В Тбилиси устроили протест из-за результатов выборов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также не признала выборы и заявила об их фальсификации. Ее вызвали в прокуратуру из-за соответствующих заявлений.

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