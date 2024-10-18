Саммит ЕС фактически объявил об остановке вступления Грузии в союз

В четверг, 17 октября, состоялся очередной саммит Европейского совета. Согласно выводам встречи, было объявлено о фактической остановке процесса приема Грузии в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Евросовета.

В нем говорится, что Европейский совет подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на их европейском пути. В от же время, Совет выражает серьезную обеспокоенность в связи с курсом действий, которые предприняты правительством Грузии, и которые противоречат ценностям и принципами, на которых основан Европейский союз.

"Европейский совет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу европейский путь Грузии и де-факто приостанавливает его. Он (Евросовет - ред.) призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции. ЕС будет продолжать внимательно следить за ситуацией", - сказано в документе.

Помимо этого Европейский совет ожидает, что предстоящие парламентские выборы в стране "будут свободными и справедливыми" в соответствии с международными стандартами, и к ним без препятствий будут допущены международные и национальные наблюдатели.

Также в документе отмечена необходимость защиты свободных и независимых СМИ, и подтверждена неизменная поддержка Евросоюзом суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

"Европейский совет подчеркивает неизменную приверженность Европейского союза мирному урегулированию конфликтов и свою политику непризнания и вовлечения", - резюмировали в выводах по вопросу Грузии.