ЄС визначив для Грузії умови повернення на європейський шлях

Боррель нагадав, що парламентські вибори в Грузії, що відбулися 26 жовтня, були визнані незалежними спостерігачами вільними та чесними. І така ситуація стала частиною тенденції у країні, яка спостерігається протягом останніх місяців.

Глава дипломатії ЄС наголосив, що Грузія ухиляється від цінностей та принципів Євросоюзу, але повернутися на європейський шлях можливо за наявності політичної волі.

"Ми пропонуємо чіткий шлях для повернення на шлях до ЄС: скасування закону про "іноземний вплив", який мав паралізуючий ефект на громадянське суспільство та ЗМІ, та закону про так звані "сімейні цінності", тому що дискримінація - не цінність у нашій європейській родині", - наголосив Боррель.

За його словами, виконання таких умов стане першою ознакою конкретного зобов'язання Тбілісі.