ЕС потратил 137 млрд евро на поддержку беженцев из Украины: кто помог больше всех

Европейские страны с начала полномасштабной войны потратили более 137 млрд евро на поддержку украинских беженцев. По данным исследования Ukraine Support Tracker, наибольшую помощь оказали Германия, Польша и Чехия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inPoland .

В Германии убежище получили более 1,2 млн украинцев, а федеральное правительство потратило 36,55 млрд евро на социальные выплаты, жилье, медицинскую помощь и курсы интеграции. Польша приняла около 1 млн человек, потратив 29,3 млрд евро, а Чехия поддержала 397 тыс. переселенцев с бюджетом более 8 млрд евро.

Вклад сделали также Испания (8,63 млрд евро для 248 тыс. украинцев), Франция (4,46 млрд евро для 74 тыс.), Великобритания (3,83 млрд евро через программу "Homes for Ukraine"), Румыния (4,17 млрд), Италия (3,64 млрд), Швейцария (3,56 млрд) и Бельгия (3,39 млрд).

Евросоюз уже готовит новый этап политики временной защиты украинцев. Текущая программа будет действовать до 4 марта 2027 года, после чего беженцы смогут получить постоянное проживание или вернуться в Украину.