ЄС витратив 137 млрд євро на підтримку біженців із України: хто допоміг найбільше

Європейські країни з початку повномасштабної війни витратили понад 137 млрд євро на підтримку українських біженців. За даними дослідження Ukraine Support Tracker, найбільшу допомогу надали Німеччина, Польща та Чехія.

Євросоюз вже готує новий етап політики тимчасового захисту українців. Поточна програма діятиме до 4 березня 2027 року, після чого біженці зможуть отримати постійне проживання або повернутися в Україну.

Внесок зробили також Іспанія (8,63 млрд євро для 248 тис. українців), Франція (4,46 млрд євро для 74 тис.), Велика Британія (3,83 млрд євро через програму "Homes for Ukraine"), Румунія (4,17 млрд), Італія (3,64 млрд), Швейцарія (3,56 млрд) та Бельгія (3,39 млрд).

Раніше РБК-Україна писало, що у Німеччині викрили сотні людей, які отримали тимчасовий захист як громадяни України, але виявилися власниками інших паспортів, зокрема угорських. Через це вони незаконно користувалися соціальними виплатами для українських біженців. Влада проводить перевірку майже 10 тисяч підозрілих випадків, із яких 568 вже підтверджено.

Також ми розповідали, що Ірландія скорочує термін безкоштовного проживання для новоприбулих українців із 90 до 30 днів і планує запровадити щотижневі внески для тих, хто працює та живе в державному житлі. Так уряд хоче оптимізувати систему розміщення, оскільки потік біженців з України знову зростає.