ЕС выдвинул Украине требование по "Дружбе", но получил отказ, - FT

Неназванные дипломаты и официальные лица ЕС рассказали изданию, что некоторые прозападные правительства стран ЕС и Европейская комиссия потребовали, чтобы Украина разрешила визит на "Дружбу" специалистов для проверки.

Собеседники FT уточнили, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта во время визита в Киев на четвертую годовщину вторжения РФ просили украинское руководство предоставить доступ к "Дружбе", чтобы независимо оценить ущерб. Но они якобы получили отказ.

Один высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что Киев "сам себе забил гол", предоставив Венгрии повод заблокировать кредит.

"Мы не можем сказать, есть ли повреждения или нет. Есть очень простые способы это документировать и показать, что ведутся активные работы по ремонту. Этого не сделано", - сказал неназванный дипломат.

В свою очередь высокопоставленный украинских чиновник в комментарии журналистам подчеркнул, что европейским коллегам были предоставлены доказательства серьезных повреждений "Дружбы".

Детали от "Нафтогаза"

Генеральный директор "Нафтогаза" Сергей Корецкий рассказал FT, что в результате российского удара было возгорание резервуара емкостью 75 000 кубометров нефти, которое тушили десять дней.

"Повреждены многочисленные элементы оборудования, силовые кабели, трансформаторы и система обнаружения утечек, отвечающая за герметизацию трубопровода. Атака вызвала пожар в крупнейшем нефтяном резервуаре Европы, диаметром с футбольное поле", - добавил он.

По словам Корецкого, "полная оценка требует времени и ожидается в ближайшее время".