ЕС нашел замену "Дружбе": как Хорватия поможет обуздать вето Орбана

Еврокомиссия обратилась к Украине с просьбой ускорить ремонт нефтепровода "Дружба". Сейчас наиболее жизнеспособной альтернативой для поставок нефти в Венгрию и Словакию считается хорватский трубопровод Adria.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

Поиск альтернативных маршрутов

Согласно выводам экспертов ЕС, мощностей хорватского оператора JANAF достаточно для удовлетворения потребностей Венгрии и Словакии.

В Хорватии подтвердили, что готовы обеспечить стабильный транзит нерусской нефти.

"Как стратегический энергетический узел Европейского Союза и единственный безопасный маршрут поставки сырой нефти в Центральную Европу, JANAF готова полностью удовлетворить годовые потребности нефтеперерабатывающих заводов в Словакии и Венгрии", - заявил оператор сети.

Представители Еврокомиссии подчеркнули, что сейчас критической угрозы энергетической безопасности нет, поскольку страны имеют достаточные резервы.

Риски ремонта под обстрелами

Нефтепровод "Дружба" был поврежден в конце января в результате российской атаки.

Украина уже начала восстановительные работы, однако президент Владимир Зеленский акцентировал на угрозе для жизни работников из-за риска повторных ударов.

"Когда вы делаете ремонт, Россия снова атакует. Так для чего проводить ремонт? Чтобы потерять больше людей? Я думаю, что это очень большая цена", - пояснил Зеленский во время встречи с лидерами ЕС.

Киев также отметил недопустимость политического давления со стороны Будапешта и Братиславы, которые на фоне энергетического спора приостановили экспорт дизеля и электричества в Украину.

Политический тупик

Euronews отмечает, что из-за остановки транзита Венгрия воспользовалась правом вето, заблокировав предоставление Украине кредита и 20-й пакет санкций.

Премьер-министр Виктор Орбан назвал ситуацию "шантажом" и распорядился привлечь армию для охраны нефтяной инфраструктуры вблизи украинской границы.

Ситуация остается напряженной из-за приближения выборов в Венгрии, где критика действий Брюсселя и Киева стала частью предвыборной риторики действующей власти.