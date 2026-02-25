ЕС нашел замену "Дружбе": как Хорватия поможет обуздать вето Орбана
Еврокомиссия обратилась к Украине с просьбой ускорить ремонт нефтепровода "Дружба". Сейчас наиболее жизнеспособной альтернативой для поставок нефти в Венгрию и Словакию считается хорватский трубопровод Adria.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Поиск альтернативных маршрутов
Согласно выводам экспертов ЕС, мощностей хорватского оператора JANAF достаточно для удовлетворения потребностей Венгрии и Словакии.
В Хорватии подтвердили, что готовы обеспечить стабильный транзит нерусской нефти.
"Как стратегический энергетический узел Европейского Союза и единственный безопасный маршрут поставки сырой нефти в Центральную Европу, JANAF готова полностью удовлетворить годовые потребности нефтеперерабатывающих заводов в Словакии и Венгрии", - заявил оператор сети.
Представители Еврокомиссии подчеркнули, что сейчас критической угрозы энергетической безопасности нет, поскольку страны имеют достаточные резервы.
Риски ремонта под обстрелами
Нефтепровод "Дружба" был поврежден в конце января в результате российской атаки.
Украина уже начала восстановительные работы, однако президент Владимир Зеленский акцентировал на угрозе для жизни работников из-за риска повторных ударов.
"Когда вы делаете ремонт, Россия снова атакует. Так для чего проводить ремонт? Чтобы потерять больше людей? Я думаю, что это очень большая цена", - пояснил Зеленский во время встречи с лидерами ЕС.
Киев также отметил недопустимость политического давления со стороны Будапешта и Братиславы, которые на фоне энергетического спора приостановили экспорт дизеля и электричества в Украину.
Политический тупик
Euronews отмечает, что из-за остановки транзита Венгрия воспользовалась правом вето, заблокировав предоставление Украине кредита и 20-й пакет санкций.
Премьер-министр Виктор Орбан назвал ситуацию "шантажом" и распорядился привлечь армию для охраны нефтяной инфраструктуры вблизи украинской границы.
Ситуация остается напряженной из-за приближения выборов в Венгрии, где критика действий Брюсселя и Киева стала частью предвыборной риторики действующей власти.
Напряжение между Киевом и Будапештом
Напомним, ранее Словакия и Венгрия уже жаловались на Украину в Европейскую комиссию из-за прекращения транзита российской нефти.
Конфликт обострился после того, как в МИД Украины ответили на ультиматумы Виктора Орбана и Роберта Фицо, отметив недопустимость политического давления.
Несмотря на споры, украинская сторона предложила Венгрии компромисс по урегулированию ситуации с нефтепроводом "Дружба".
В то же время в ЕС неоднократно отмечали, что при необходимости Венгрия может отказаться от российской нефти в пользу альтернативных маршрутов через Хорватию.