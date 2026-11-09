ЕС разоблачил тайную сеть РФ, которая распространяла фейки о протестах во Франции, - Reuters

Согласно внутренней оценке ЕС, с которой ознакомилось агентство Reuters, сеть пыталась использовать беспорядки во Франции, чтобы разжечь страх перед мигрантами и убедить аудиторию, что власти потеряли контроль над ситуацией.

Отдельное исследование Министерства иностранных дел Франции показало, что к распространению негативных сообщений о беспорядках присоединялись также аккаунты, связанные с Израилем и американским движением MAGA. В этих публикациях протесты были связаны с радикальным исламизмом и миграцией.

По оценке европейских специалистов по противодействию дезинформации эти случаи демонстрируют, как внешние силы пытаются использовать внутренние конфликты в других странах для продвижения собственных политических интересов.

В отчете ЕС отмечено, что российская сеть, известная как "Операция Overload", распространяла видео, выдаваемые за материалы западных медиа. В них, в частности, ложно утверждалось, что мигранты изнасиловали протестующих или что во Франции в ближайшее время могут произойти теракты.

Анализ ЕС охватывает период с 7 по 21 октября. В документе говорится, что Россия пыталась изобразить французское руководство слабым и все больше прибегающим к авторитарным методам.

"Такие события позволяют подрывать авторитет национальных правительств, разжигать страх и раздор, а также формировать общественное мнение накануне выборов", - говорится в документе.

В то же время, авторы отчета не нашли доказательств того, что Москва или другие внешние силы спровоцировали протесты или способствовали их эскалации. Действия российской сети они охарактеризовали как "оппортунистическое использование беспорядков".

Протесты во Франции

Напомним, массовые протесты во Франции начались в сентябре на фоне недовольства ростом стоимости жизни, проблемами образования и ухудшением качества государственных услуг.

В октябре протесты обострились. Демонстрации охватили разные города страны, амирные акции переросли в стычки с полицией, подверглись и погромы. Во время беспорядков 17 октября правоохранители задержали более 1800 человек, более 500 полицейских, жандармов и спасателей получили ранения.