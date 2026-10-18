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Полмиллиона человек вышли на протесты во Франции, города охватили погромы (фото, видео)

00:17 18.10.2026 Вс
3 мин
aimg Екатерина Коваль
Полмиллиона человек вышли на протесты во Франции, города охватили погромы (фото, видео) Фото: протесты во Франции переросли в погромы по всей стране (molaire2/Flickr)
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Во Франции 17 октября на протесты против дороговизны вышли не менее 550 тысяч человек. На фоне акций в городах начались погромы: в Лиможе сгорела мэрия XIX века, задержаны около 400 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

По данным МВД Франции, в акциях приняло участие 550 тысяч человек, из них 110 тысяч в Париже. Организаторы называют цифру 800 тысяч. Основу протестов составили школьники и студенты, к ним присоединились "желтые жилеты", профсоюзы и политические активисты.

Мирные колонны вечером сменились беспорядками. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что за погромами стоят ультралевые группировки, а также "случайные преступники", воспользовавшиеся хаосом.

Что разрушили

  • Лимож - протестующие разбили окна мэрии, проникли внутрь и подожгли ее. Здание 1883 года, построенное по образцу парижской ратуши, в значительной степени потеряно: обрушилась крыша, исчезли две трети фасада. Префект назвал это "катастрофой для наследия".
  • Бордо – погромщики ворвались в резиденцию префектки, подожгли двор и разгромили помещение. Потребовалось спецподразделение полиции RAID. На главной торговой улице разграбили и сожгли магазин Decathlon, огонь перекинулся на дом.
  • Марсель, Лилль, Кале, Анже - попытки прорваться в мэрии.
  • Лион - сгорел туристический офис.
  • Париж - мэр Эммануэль Грегуар заявил, что целые улицы "методически опустошили".

Магазины грабили также в Страсбурге, Руане, Нанте, Ренне, Тулузе и других городах.

Пострадали

По данным МВД, ранения получили 60 силовиков, двоих доставили в больницу без сознания. В Сент-Этьене 17-летнему протестующему оторвало руку полицейской гранатой, которую он поднял с земли. Инцидент расследует полицейская инспекция.

Реакция властей

"Те, кто крушил, нападал на префектуры и магазины, грабил даже мэрии, будут преследованы и наказаны", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Себастьян Лекорню созвал кризисный штаб. Министр юстиции Жеральд Дарманен поручил прокурорам потребовать участников погромов ареста. В то же время вводить чрезвычайное положение власти не планируют.

Оппозиция перекладывает вину друг на друга. Лидер "Непокорной Франции" Жан-Люк Меланшон обвинил полицию в том, что она "организовала беспорядок", а Марин Ле Пен - самых "непокорных" в толкании страны к хаосу.

Профсоюзы призывают продолжать протесты. Следующую общенациональную забастовочную акцию назначили на 5 ноября.

Протесты во Франции начались в середине сентября с лицеем в Кретее, пригороде Парижа. Там учителя и ученики выступили против нехватки денег и нехватки педагогов. Через несколько недель движение охватило сотни школ по всей стране, а к ученикам присоединились студенты, блокирующие университеты.

Молодежь требует выделить 10 млрд евро на лицее и отменить Parcoursup - государственную платформу для поступления в вузы. На пике, 6 октября, не работало около 800 лицеев, а 13 октября на улицы вышли 480 тысяч человек. Гневу добавили жесткие действия полиции против школьников.

Параллельно в TikTok распространился призыв протестовать 17 октября против дороговизны и роста цен на горючее, который подхватили поклонники "желтых жилетов". В итоге в этот день на улицы вышли и учащиеся, и студенты, и профсоюзы.

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