Полмиллиона человек вышли на протесты во Франции, города охватили погромы (фото, видео)

Во Франции 17 октября на протесты против дороговизны вышли не менее 550 тысяч человек. На фоне акций в городах начались погромы: в Лиможе сгорела мэрия XIX века, задержаны около 400 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

По данным МВД Франции, в акциях приняло участие 550 тысяч человек, из них 110 тысяч в Париже. Организаторы называют цифру 800 тысяч. Основу протестов составили школьники и студенты, к ним присоединились "желтые жилеты", профсоюзы и политические активисты.

Мирные колонны вечером сменились беспорядками. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что за погромами стоят ультралевые группировки, а также "случайные преступники", воспользовавшиеся хаосом.

Что разрушили

Лимож - протестующие разбили окна мэрии, проникли внутрь и подожгли ее. Здание 1883 года, построенное по образцу парижской ратуши, в значительной степени потеряно: обрушилась крыша, исчезли две трети фасада. Префект назвал это "катастрофой для наследия".

- протестующие разбили окна мэрии, проникли внутрь и подожгли ее. Здание 1883 года, построенное по образцу парижской ратуши, в значительной степени потеряно: обрушилась крыша, исчезли две трети фасада. Префект назвал это "катастрофой для наследия". Бордо – погромщики ворвались в резиденцию префектки, подожгли двор и разгромили помещение. Потребовалось спецподразделение полиции RAID. На главной торговой улице разграбили и сожгли магазин Decathlon, огонь перекинулся на дом.

– погромщики ворвались в резиденцию префектки, подожгли двор и разгромили помещение. Потребовалось спецподразделение полиции RAID. На главной торговой улице разграбили и сожгли магазин Decathlon, огонь перекинулся на дом. Марсель, Лилль, Кале, Анже - попытки прорваться в мэрии.

- попытки прорваться в мэрии. Лион - сгорел туристический офис.

- сгорел туристический офис. Париж - мэр Эммануэль Грегуар заявил, что целые улицы "методически опустошили".

Магазины грабили также в Страсбурге, Руане, Нанте, Ренне, Тулузе и других городах.

Пострадали

По данным МВД, ранения получили 60 силовиков, двоих доставили в больницу без сознания. В Сент-Этьене 17-летнему протестующему оторвало руку полицейской гранатой, которую он поднял с земли. Инцидент расследует полицейская инспекция.

Реакция властей

"Те, кто крушил, нападал на префектуры и магазины, грабил даже мэрии, будут преследованы и наказаны", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Премьер-министр Себастьян Лекорню созвал кризисный штаб. Министр юстиции Жеральд Дарманен поручил прокурорам потребовать участников погромов ареста. В то же время вводить чрезвычайное положение власти не планируют.

Оппозиция перекладывает вину друг на друга. Лидер "Непокорной Франции" Жан-Люк Меланшон обвинил полицию в том, что она "организовала беспорядок", а Марин Ле Пен - самых "непокорных" в толкании страны к хаосу.

Профсоюзы призывают продолжать протесты. Следующую общенациональную забастовочную акцию назначили на 5 ноября.