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Во Франции во время протестов задержали более 1800 человек, митинги охватили соседнюю страну

13:31 18.10.2026 Вс
4 мин
aimg Мария Науменко
Во Франции во время протестов задержали более 1800 человек, митинги охватили соседнюю страну Фото: столкновения между полицией и протестующими в Париже (Getty Images)
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Во Франции после массовых беспорядков задержали более 1800 человек, а более 500 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения. Схватки произошли и в Бельгии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса в соцсети X и бельгийское издание Le Soir.

По словам Нуньеса, события 17 октября в отдельных городах продолжались до поздней ночи.

Он поблагодарил полицейских, жандармов и пожарных, работавших в сложных условиях, и заявил, что право на демонстрации не может оправдывать насилие.

Министр утверждает, что с полудня, а в Марселе еще с утра, несколько тысяч сторонников крайних левых сил были настроены атаковать общественные здания и вступать в стычки со стражами порядка.

Впоследствии к ним, по его словам, присоединились правонарушители, грабившие и повреждавшие предприятия.

Беспорядки фиксировали в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Ренни, Страсбурге, Гренобле, Ницце, Лиможе и других городах.

По сообщению министра, участники нападали на стражей порядка, атаковали государственные учреждения и повреждали общественные здания. Также были случаи проникновения в префектуры и мэрии и ограбление предприятий.

"Сейчас задержаны 1 800 человек, и по состоянию на сегодняшний день продолжаются расследования с целью установления лиц, причастных к этим преступлениям, чтобы они предстали перед судом", - заявил Нуньес.

По предварительным данным, ранения получили более 500 полицейских, жандармов и пожарных. Министр подчеркнул, что эта цифра еще может измениться. Значительный материальный ущерб понесли, в частности, сотни предпринимателей.

"Республика не уступит ничем тем, кто стремится навязать беспорядок и насилие", - подытожил он.

Что происходило во время протестов в Бельгии

Отдельные беспорядки произошли и в Бельгии. Как сообщает Le Soir, в субботу днем в центре Брюсселя вспыхнули стычки и акты вандализма.

Митинги распространились после столкновений между полицией и молодежью 9 октября, произошедших на фоне профсоюзной акции. По данным издания, среди участников субботних событий было немало несовершеннолетних, в том числе детей младше 12 лет.

В районе Мароль демонстранты повредили имущество на бульваре Лемонье и проспекте Сталинград. В частности, были разбиты окна в офисе брюссельской федерации Социалистической партии (PS).

Также поджигали мусорные мешки, повредили строительное оборудование, а автомобиль каршеринговой службы опрокинулся на крышу.

Полиция применила слезоточивый газ и провела операции по разгону участников беспорядков.

Затем значительная группа демонстрантов и молодежи собралась на площади Биржи в центре Брюсселя. Участники скандировали лозунги против полиции. Между 18:00 и 19:00 вблизи площади снова произошли столкновения. Правоохранители вытеснили толпу, применив силу и слезоточивый газ.

Позже на бульваре Анспах сформировалась новая колонна, двинувшаяся в направлении ворот Ниново. На улицах переворачивали и поджигали мусорные баки, а велосипеды и самокаты совместного пользования оставляли посреди проезжей части.

Около 20:00 ситуация успокоилась. В то же время полиция продолжила патрулировать район площади Биржи и близлежащие улицы. По данным правоохранителей, за день в Брюсселе задержали около десяти человек.

Схватки в Льеже

Беспорядки также произошли в Льеже. В субботу днем на площади Сен-Ламбер около 30 демонстрантов оцепили полицейские в шлемах.

По информации издания, на месте работала пожарная машина, поливавшая участников акции водой. Люди за полицейской границей скандировали: "Освободите наших товарищей!".

Ранее в тот день колонна демонстрантов заблокировала несколько транспортных путей в районе Кадран, в том числе въезд на автомагистраль в направлении Буренвиля. Часть участников пыталась передвигать ограждения, чтобы построить баррикады, однако полиция прибыла до того, как их удалось построить, и разогнала толпу.

По данным полиции, около 10:00 в районе Гильменов мирно собралось от 200 до 250 человек. Оттуда участники направились к площади Сен-Ламбер, где сидящий протест заблокировал движение автобусов. Приблизительно в 13:15 колонна продолжила движение в направлении района Кадран.

Что предшествовало

Протесты во Франции начались в сентябре с акций учащихся и учителей против нехватки финансирования образования.

Впоследствии к ним присоединились студенты, профсоюзы и поклонники "желтых жилетов", которые выступали также против роста цен.

17 октябряна улицы вышли не менее 550 тысяч человек, а в ряде городов демонстрации переросли в погромы и подпали.

Правительство созвало кризисный штаб, а следующую общенациональную забастовочную акцию назначили на 5 ноября.

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