Слезоточивый газ, пожары и 400 задержанных: Францию охватили массовые протесты

Во Франции прошли массовые демонстрации и общенациональные забастовки против дороговизны и повышения зарплат, которые собрали около 575 тысяч участников и сопровождались столкновениями с полицией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro и Le Monde .

По оценке МВД Франции, в демонстрациях 5 ноября приняло участие около 575 тысяч человек. В то же время профсоюзная Общая конфедерация труда (CGT) сообщила о почти 1,6 млн участников в 207 городах.

Для охраны порядка власти привлекли 70 тысяч полицейских и жандармов по всей стране.

Задержания и стычки в городах

В Париже профсоюзное шествие прошло от площади Республики по бульвару Вольтера до площади Нации. По состоянию на вечер правоохранители задержали 448 человек.

Un incendie est allumé sur la Place de la Nation à Paris.



Charge de la police pour faire intervenir les pompiers.#grevegenerale #5novembre #Paris #greve5novembre pic.twitter.com/p7OKWW4tP9 — Luc Auffret (@LucAuffret) November 5, 2026

В результате столкновений 53 правоохранителя получили ранения, а пожарные службы осуществили 86 выездов. В МВД отметили, что во многих городах, в частности, в Ренне, Марселе, Нанте, Лионе, Бордо и Страсбурге, формировались группы риска из числа радикальных и ультралевых активистов.

В столице Франции протестующие повредили имущество вдоль маршрута, а возле площади Нации произошел пожар, для тушения которого полиция применила слезоточивый газ и оттеснила толпу.

Забастовки в образовании и государственных учреждениях

К забастовке присоединились железнодорожники, работники больниц, почтовой службы и около 16% учителей. По данным правительства, бастовали почти 10% работников госучреждений, 4,6% работников местных органов власти и около 4% работников больниц.

Также было заблокировано 81 из 3700 средних школ, в то время как ассоциация старшеклассников сообщила о приостановлении занятий в тысяче учебных заведений.

Реакция правительства и планы

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил, что в понедельник 9 ноября соберет представителей профсоюзов и работодателей на "социальную конференцию" для обсуждения зарплат и покупательной способности.

Министру труда и солидарности поручено завершить предварительные консультации к воскресенью.

"Сегодня вопрос заключается не в том, победим ли мы, а в том, насколько мы победим", - заявила лидер CGT Софи Бине.

Сегодняшняя акция продлила волну протестов против дороговизны, состоявшихся 17, 24 и 31 октября. В частности, по оценке МВД, демонстрации 17 октября собрали 550 тысяч человек по всей стране.

Профсоюзы требуют повышения зарплат, улучшения условий обучения, государственных услуг, социальной защиты и проведения налоговой реформы.