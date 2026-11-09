ЄС викрив таємну мережу РФ, яка поширювала фейки про протести у Франції, - Reuters

Згідно з внутрішньою оцінкою ЄС, з якою ознайомилося агентство Reuters, мережа намагалася використати заворушення у Франції, щоб розпалити страх перед мігрантами та переконати аудиторію, що влада втратила контроль над ситуацією.

Окреме дослідження Міністерства закордонних справ Франції виявило, що до поширення негативних повідомлень про заворушення долучалися також акаунти, пов'язані з Ізраїлем та американським рухом MAGA. У цих публікаціях протести пов'язували з радикальним ісламізмом і міграцією.

За оцінкою європейських фахівців із протидії дезінформації, ці випадки демонструють, як зовнішні сили намагаються використовувати внутрішні конфлікти в інших країнах для просування власних політичних інтересів.

У звіті ЄС зазначено, що російська мережа, відома як "Операція Overload", поширювала відео, які видавали за матеріали західних медіа. У них, зокрема, неправдиво стверджувалося, що мігранти зґвалтували учасників протестів або що у Франції найближчим часом можуть статися теракти.

Аналіз ЄС охоплює період із 7 до 21 жовтня. У документі йдеться, що Росія намагалася зобразити французьке керівництво слабким і таким, що дедалі більше вдається до авторитарних методів.

"Такі події дають можливість підривати авторитет національних урядів, розпалювати страх і розбрат, а також формувати громадську думку напередодні виборів", - зазначено в документі.

Водночас автори звіту не знайшли доказів того, що Москва або інші зовнішні сили спровокували протести чи сприяли їхній ескалації. Дії російської мережі вони охарактеризували як "опортуністичне використання заворушень".

Протести у Франції

Нагадаємо, масові протести у Франції розпочалися у вересні на тлі невдоволення зростанням вартості життя, проблемами в освіті та погіршенням якості державних послуг.

У жовтні протести загострились. Демонстрації охопили різні міста країни, а мирні акції переросли в сутички з поліцією, підпали й погроми. Під час заворушень 17 жовтня правоохоронці затримали понад 1800 людей, більш як 500 поліцейських, жандармів і рятувальників дістали поранення.