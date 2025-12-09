В ЕС отреагировали на требование Трампа о президентских выборах в Украине

У Хиппер попросили прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что в Украине якобы необходимо провести президентские выборы, даже несмотря на войну.

В ответ спикер Еврокомиссии подчеркнула, что сейчас исключительные времена.

"Россия ведет агрессивную войну против Украины. Президент Зеленский (Владимир Зеленский - ред.) является демократически избранным лидером, и любые выборы должны проводиться тогда, когда условия позволят это сделать", - добавила Хиппер.