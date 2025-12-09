В ЕС отреагировали на требование Трампа о президентских выборах в Украине

Президентские выборы в Украине могут пройти только тогда, когда это позволят обстоятельства. Пока что агрессивная война России продолжается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Еврокомиссии Анитты Хиппер во время брифинга.
У Хиппер попросили прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что в Украине якобы необходимо провести президентские выборы, даже несмотря на войну.
В ответ спикер Еврокомиссии подчеркнула, что сейчас исключительные времена.
"Россия ведет агрессивную войну против Украины. Президент Зеленский (Владимир Зеленский - ред.) является демократически избранным лидером, и любые выборы должны проводиться тогда, когда условия позволят это сделать", - добавила Хиппер.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico обвинил украинские власти в том, что они "используют тему войны", чтобы не проводить выборы.
По его мнению, Украина уже "не демократия", поскольку там давно не проводили выборов.
Также он допустил, что на выборах может победить Владимир Зеленский.
Стоит заметить, что Россия уже давно требовала, чтобы в Украине провели выборы. В частности, российский диктатор Владимир Путин предлагал ввести в Украине "временное управление под эгидой ООН", чтобы организовать выборы.
По словам главы Кремля, после такого процесса Москва согласится обсуждать с Киевом возможность заключения мирной сделки.
Также Путин настаивал, что подписывать мирное соглашение с действующим руководством Украины "юридически незаконно", поскольку считает президента Владимира Зеленского якобы нелегитимным.