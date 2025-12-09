У ЄС відреагували на вимогу Трампа про президентські вибори в Україні

У Хіппер попросили прокоментувати думку президента США Дональда Трампа про те, що в Україні нібито необхідно провести президентські вибори, навіть незважаючи на війну.

У відповідь спікерка Єврокомісії підкреслила, що зараз виняткові часи.

"Росія веде агресивну війну проти України. Президент Зеленський (Володимир Зеленський - ред.) є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають проводитися тоді, коли умови дадуть змогу це зробити", - додала Хіппер.