У ЄС відреагували на вимогу Трампа про президентські вибори в Україні

Фото: Анітта Хіппер, речник Єврокомісії (скриншот відео)
Автор: Іван Носальський

Президентські вибори в Україні можуть відбутися тільки тоді, коли це дозволять обставини. Поки що агресивна війна Росії триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Єврокомісії Анітти Хіппер під час брифінгу.

У Хіппер попросили прокоментувати думку президента США Дональда Трампа про те, що в Україні нібито необхідно провести президентські вибори, навіть незважаючи на війну.

У відповідь спікерка Єврокомісії підкреслила, що зараз виняткові часи.

"Росія веде агресивну війну проти України. Президент Зеленський (Володимир Зеленський - ред.) є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають проводитися тоді, коли умови дадуть змогу це зробити", - додала Хіппер.

 

Що сказав Трамп

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Politico звинуватив українську владу в тому, що вона "використовує тему війни", щоб не проводити вибори.

На його думку, Україна вже "не демократія", оскільки там давно не проводили виборів.

Також він припустив, що на виборах може перемогти Володимир Зеленський.

Варто зауважити, що Росія вже давно вимагала, щоб в Україні провели вибори. Зокрема, російський диктатор Володимир Путін пропонував ввести в Україні "тимчасове управління під егідою ООН", щоб організувати вибори.

За словами глави Кремля, після такого процесу Москва погодиться обговорювати з Києвом можливість укладення мирної угоди.

Також Путін наполягав, що підписувати мирну угоду з чинним керівництвом України "юридично незаконно", оскільки вважає президента Володимира Зеленського нібито нелегітимним.

