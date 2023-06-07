RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС отправляет помощь Украине для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС

Фото: ЕС отправляет помощь Украине для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС (flick .com/libereurope)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз в ответ на запрос от Украины оказывает помощь для ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области. Первые взносы внесли Литва, Германия и Австрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Как сообщаться, Германия предложила 5000 фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия хочет передать 20 цистерн для воды и 10 буровых насосов, которые уже на пути в Украину. Кроме того, Литва и Германия также предложили палатки, кровати и одеяла.

"Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации находится в прямом контакте с украинскими службами по чрезвычайным ситуациям, чтобы отслеживать точные потребности на местах, и готов координировать дальнейшую помощь Украине, исходя из возникающих потребностей", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что гуманитарное представительство ЕС в Украине координирует работу со своими гуманитарными партнерами, чтобы быстро реагировать на нужды пострадавших от наводнений, включая продовольственную помощь и питьевую воду.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция была полностью разрушена, она не подлежит восстановлению.

В украинской разведке заявили, что россияне дистанционно взорвали Каховскую ГЭС. Президент Владимир Зеленский уверен, что россияне заминировали и взорвали плотину.

Из-за подрыва Каховской ГЭС в критической зоне на правом берегу Днепра оказалось 16 тысяч человек. Проводится эвакуация.

Детали о последствиях взрыва на Каховской гидроэлектростанции будут известны в ближайшие дни. Все, что известно о последствиях на 7 июня, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваАвстрияКаховская ГЭСЕвросоюзПомощь УкраинеВойна России против Украины