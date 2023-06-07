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ЄС відправляє допомогу Україні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Фото: ЄС відправляє допомогу Україні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС (flick .com/libereurope)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз у відповідь на запит від України надає допомогу для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Перші внески зробили Литва, Німеччина та Австрія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської комісії.

Як повідомляється, Німеччина запропонувала 5 000 фільтрів для води та 56 генераторів, Австрія хоче передати 20 цистерн для води й 10 бурових насосів, які вже на шляху до України. Крім того, Литва та Німеччина також запропонували намети, ліжка та ковдри.

"Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває у прямому контакті з українськими службами з надзвичайних ситуацій, щоб відстежувати точні потреби на місцях, і готовий координувати подальшу допомогу Україні, виходячи з потреб, що виникатимуть", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що гуманітарне представництво ЄС в Україні координує роботу зі своїми гуманітарними партнерами, щоб швидко реагувати на потреби постраждалих від повеней, зокрема надаючи продовольчу допомогу та питну воду.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

Деталі щодо наслідків вибуху на Каховській гідроелектростанції будуть відомі найближчими днями. Все, що відомо про наслідки на 7 червня, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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