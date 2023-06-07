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В ООН заявили, что масштабы последствий подрыва Каховской ГЭС станут известны в ближайшие дни

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Среда 07 июня 2023 11:19
В ООН заявили, что масштабы последствий подрыва Каховской ГЭС станут известны в ближайшие дни Фото: заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Масштабы последствий подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС станут известны уже в ближайшие дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс во время заседания Совета Безопасности отметит, что прорыв дамбы будет иметь серьезные и далеко идущие последствия для тысяч людей на юге Украины по обе стороны линии фронта из-за потери домов, еды, безопасной воды и средств к существованию.

"Масштабы катастрофы станут полностью осознаны лишь в ближайшие дни", - добавил он.

Подрыв Каховской ГЭС

Вчера ночью россияне подорвали дамбу Каховской ГЭС. Станция полностью разрушена, она не подлежит восстановлению. В украинской разведке отметили, что оккупанты дистанционно взорвали Каховскую ГЭС.

К тому же США имеют разведданные, который подтверждают вину России в подрыве ГЭС.

Из-за подрыва дамбы вода начала затапливать правый и левый берег Херсонской области, есть угроза затопления для 80 населенных пунктов.

Больше о последствиях катастрофы читайте в материале РБК-Украина.

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