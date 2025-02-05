ЕС готовится нанести удар по Кремниевой долине в ответ на тарифы Трампа, - FT

Европейский Союз готовится нанести удар по Кремниевой долине в качестве возможного ответа. Это произойдет, если президент США Дональд Трамп осуществит свои угрозы ввести пошлины для блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как отмечает издание, это станет первой активацией брюссельской "базуки", которая может вовлечь сферу услуг в торговый конфликт.

Европейская комиссия намерена использовать свой "инструмент против принуждения" в потенциальном столкновении с Вашингтоном, что позволит ЕС нацелиться на секторы услуг США, в частности, на крупные технологические компании.

Один из чиновников отметил, что "все варианты на столе", а инструмент против принуждения выделил как наиболее сильный ответ, возможный без нарушения международного права. Он также позволяет ЕС блокировать прямые иностранные инвестиции или ограничивать доступ на рынок для банковских, страховых и других финансовых компаний.

Если это произойдет, сценарий может быть таким: смягчение негативной реакции в ожиданиях переговоров и приостановка/отсрочка введения пошлин.

Меры ЕС

Напомним, лидеры ЕС во время неформального саммита 3 февраля заявили, что Европа имеет возможность отреагировать на новые пошлины США, если президент Дональд Трамп выполнит свои недавние угрозы. Европейские лидеры обещают принять ответные меры в случае необходимости.

В течение нескольких месяцев ЕС работал над набором потенциальных ответных мер в случае введения Трампом пошлин, хотя детали списка тщательно охранялись.

Лидеры ЕС прилагают все усилия, чтобы напомнить администрации Трампа об экономической ценности торговли между ЕС и США, а также о рисках разжигания торгового конфликта с ближайшими союзниками.