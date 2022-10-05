ЕС отказался от санкций против компании, принесшей "серьезные" доходы Путину

ЕС не будет вводить санкции против российской алмазодобывающей компании "Алроса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver .

По словам дипломатов, "Алроса" не вошла в санкционный список окончательного соглашения по восьмому пакету санкций, принятого в Брюсселе в среду утром, 5 октября.

Министерство иностранных дел Бельгии отказалось комментировать отказ вводить санкции против "Алроса", после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Антверпенского всемирного алмазного центра (является крупнейшим международным узлом торговли алмазами и бриллиантами, - ред.) предупредили, что санкции против "Алросы" будет стоить тысяч рабочих мест в Антверпене.

Журналисты отмечают, что отказ от санкций против "Алросы" "знаменует собой поражение стран Балтии, Ирландии и Польши, которые сначала поддержали полный запрет алмазов, затем запрет непромышленных алмазов, а затем санкции против "Алросы".

Почему санкции против "Алросы" важны

По данным EUobserver, которое ссылается на заявление ЕС, "Алроса" напрямую финансировала новую российскую военно-морскую подводную лодку, а также вкладывала миллиарды евро в год в военную казну Кремля.

Как пишет издание, президент России Владимир Путин "также хвастался, что эта фирма с контрольным пакетом акций принесла ему "серьезные" доходы".

Как сообщалось, ранее Politico писало о том, что ЕК предлагала ввести санкции против "Алроса", крупнейшей российской алмазодобывающей компании.

При этом в апреле Министерство финансов США ввело санкции против "Алросы". В то же время, несмотря на санкции, Россия восстановила объемы экспорта алмазов почти до довоенного уровня.

Напомним, издание NYT писало, что Украина и ее западные союзники требуют признать российские алмазы "кровавыми", поскольку доходы от их продажи идут на финансирование войны.