ЄС відмовився від санкцій проти компанії, яка принесла "серйозні" доходи Путіну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver .

За словами дипломатів, "Алроса" не увійшла до списку санкцій остаточної угоди щодо восьмого пакету санкцій, прийнятої в Брюсселі в середу вранці, 5 жовтня.

Міністерство закордонних справ Бельгії відмовилося коментувати відмову вводити санкції проти "Алроса", після того, як бельгійські дипломати та лобісти Антверпенського всесвітнього алмазного центру (є найбільшим міжнародним вузлом торгівлі алмазами та діамантами, - ред.) попередили, що санкції проти "Алроса" будуть вартувати тисяч робочих місць в Антверпені.

Журналісти зазначають, що відмова від санкцій проти "Алроси" "знаменує собою поразку країн Балтії, Ірландії та Польщі, які спочатку підтримали повну заборону алмазів, потім заборону непромислових алмазів, а потім санкції проти "Алроси".

Чому санкції проти "Алроси" важливі

За даними EUobserver, яка посилається на заяву ЄС, "Алроса" безпосередньо фінансувала новий російський військово-морський підводний човен, а також вкладала мільярди євро на рік у військову скарбницю Кремля.

Як пише видання, президент Росії Володимир Путін "також вихвалявся, що ця фірма з контрольним пакетом акцій принесла йому "серйозні" доходи".

Як повідомлялося, раніше Politico писало про те, що ЄК пропонувала ввести санкції проти "Алроса", найбільшої російської алмазодобувної компанії.

При цьому у квітні Міністерство фінансів США запровадило санкції проти "Алроси". Водночас попри санкції, Росія поновила обсяги експорту алмазів майже до довоєнного рівня.

Нагадаємо, видання NYT писало, що Україна та її західні союзники вимагають визнати російські алмази "кривавими", оскільки доходи від їх продажу йдуть на фінансування війни.