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США ввели санкції проти найбільшого виробника російських військових кораблів

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Вашингтон, П'ятниця 08 квітня 2022 04:49
США ввели санкції проти найбільшого виробника російських військових кораблів Верф ОСК (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство фінансів США ввело санкції проти російської компанії "Алроса", яка є світовим лідером з видобутку алмазів. Також під обмеження потрапив суднобудівне держпідприємство ОСК, що виробляє бойові кораблі для ВМФ Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США внесло до списку санкцій "Алроса" - найбільшу у світі алмазодобувну компанію, на частку якої також припадає 90 відсотків алмазодобувних потужностей Росії.

Під обмеження також потрапило акціонерне товариство "Об'єднана суднобудівна корпорація" (ОСК) і його дочірні компанії. Це російське держпідприємство розробляє і будує більшість надводних і підводних військових кораблів Росії. На верфях ОСК побудовано багато кораблів з тих, які ракетами обстрілювали українські міста.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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