ЕС отложил жесткий шаг против России в 20-м пакете санкций

ЕС усилил санкции против российского энергетического сектора и финансовых услуг, однако не ввел морскую блокаду на перевозку сырой нефти и нефтепродуктов РФ, решив дождаться совместного решения со странами G7.

"Сегодняшний пакет содержит основу для будущего запрета морских услуг в отношении российской сырой нефти и нефтепродуктов", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

При этом один из чиновников Евросоюза уточнил, что Совет оставляет за собой право принять решение даже при отсутствии полного согласия со стороны "Большой семерки".

Следует отметить, что саммит G7 пройдет во Франции 15-17 июня.

Сейчас 20-й пакет санкций ЕС сосредоточен на усилении уже действующих ограничений - в частности в отношении доходов России от энергетики, экспорта аммиака, финансовой системы и схем обхода санкций.

По словам чиновников, совокупный эффект этих мер уже ощутим.