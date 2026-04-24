ЄС відклав жорсткий крок проти Росії у 20-му пакеті санкцій

ЄС посилив санкції проти російського енергетичного сектору та фінансових послуг, однак не запровадив морську блокаду на перевезення сирої нафти та нафтопродуктів РФ, вирішивши дочекатися спільного рішення з країнами G7.

"Сьогоднішній пакет містить основу для майбутньої заборони морських послуг щодо російської сирої нафти та нафтопродуктів", - йдеться у пресрелізі Ради ЄС.

При цьому один із посадовців Євросоюзу поточнив, що Рада залишає за собою право ухвалити рішення навіть за відсутності повної згоди з боку "Великої сімки".

Слід зазначити, що саміт G7 пройде у Франції 15−17 червня.

Наразі 20-й пакет санкцій ЄС зосереджений на посиленні вже чинних обмежень - зокрема щодо доходів Росії від енергетики, експорту аміаку, фінансової системи та схем обходу санкцій.

За словами посадовців, сукупний ефект цих заходів уже відчутний.