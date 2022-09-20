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Миссия ЕС по военной помощи Украине может быть создана в октябре, - Боррель

Новина українською →
Нью-Йорк, Вторник 20 сентября 2022 03:35
Миссия ЕС по военной помощи Украине может быть создана в октябре, - Боррель Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Главы МИД стран ЕС обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине. Неформальная встреча состоялась в Нью-Йорке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

По словам дипломата, решение по миссии может быть принято на встрече министров иностранных дел ЕС в октябре.

"Мы продолжили обсуждение нашего предложения о создании в Евросоюзе миссии по военной помощи. Я надеюсь, что на следующей встрече в октябре мы сможем принять решение, что очень быстро для европейских стандартов", - сказал Боррель.

По его словам, решение должно быть согласовано с украинской стороной.

Встреча глав МИД стран Евросоюза прошла в Нью-Йорке незадолго до открытия недели высокого уровня 77-й сессии Генассамблеи ООН, участие в которой примут делегации более чем из 180 стран.

Напомним, министры иностранных дел Франции, Польши и Германии ранее в сентябре выступили за создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных.

Создать миссию для обучения ВСУ в Европе предложил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Такую инициативу поддержали министры обороны стран ЕС, но пока неизвестно, где может основываться миссия и когда начнется программа.

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