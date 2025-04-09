Евросоюз выделит Украине 9 млрд евро помощи до конца 2025 года

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина получит от Евросоюза еще 9 миллиардов гривен поддержки в условиях войны. Средства должны поступить до конца 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кос во время пресс-конференции представителей Еврокомиссии и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Европейская поддержка Украины - это не только наше обязательство, это стратегическая инвестиция в безопасность, надежность функционирования Европы как континента. Мы являемся наиболее стабильным сторонником Украины", - отметила Кос.

Еврокомиссар добавила, что ЕС предоставил 144 миллиарда евро поддержки Украине с начала полномасштабного вторжения России. Она включает гуманитарную, экономическую, военную помощь и поддержку украинцев, которые нашли убежище от военных действий в европейских странах.

Кос упомянула программу Ukraine Facility, назвав ее базой для восстановления и реконструкции Украины. Поддержка в рамках этой программы, по ее словам, продолжится в этом году.

"Уже было предоставлено 20 миллиардов. И мы готовы предоставить еще 9 миллиардов в этом году по мере выполнения важных реформ", - подчеркнула Кос.

Она добавила, что это больше, чем просто инвестиции в Украину, но и вклада процветания и будущее Европы.

Помощь Украине от Евросоюза

Ukraine Facility - это финансовый инструмент Европейского Союза, направленный на поддержку Украины в условиях войны и послевоенного восстановления. Программа предусматривает выделение 50 миллиардов евро на период 2024-2027 годов, которые будут направлены на макрофинансовую помощь, реконструкцию, реформы и модернизацию страны. Деньги будут поступать как гранты и кредиты, а контроль за их использованием будет осуществляться через специальный механизм отчетности и оценки прогресса реформ.