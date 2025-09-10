Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро за счет российских активов

Украина получила еще 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью взноса ЕС в рамках инициативы стран G7.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

Общая сумма помощи Украине с начала российского вторжения в 2022 году от ЕС достигла 170 млрд евро.

Минфин Украины ожидает, что остальные средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.

В общем, в рамках инициативы ERA Европейский Союз уже предоставил 10 млрд евро.

ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).

"Этот транш профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка РФ", - написала она.

Потребности Украины

Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без привлечения эмиссии покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов.

По состоянию на сейчас Украина уже получила 30,5 млрд долларов.

Базовый сценарий НБУ предусматривает, что в 2026 году Украина получит около 35 млрд долларов, а в 2027 году - 30 млрд долларов внешней поддержки. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, по остальным - переговоры продолжаются.