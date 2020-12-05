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ЄС і Великобританія відновлять переговори щодо Brexit

Брюссель, Субота 05 грудня 2020 23:15
ЄС і Великобританія відновлять переговори щодо Brexit
Фото: прапори Великобританії і ЄС (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Переговори Євросоюзу та Великобританії про умови співпраці після Brexit відновляться 6 грудня в Брюсселі, заявили голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Після телефонної розмови вони відзначили, що досягнення угоди неможливо без зближення позицій сторін з ключових тем.

Про це обидві сторони повідомили у Twitter.

Значні розбіжності залишаються з трьох ключових питань: рівність умов, керівництво і рибний промисел.

"Обидві сторони підкреслили, що угода неможлива до тих пір, поки ці питання не вирішені", - заявила фон дер Ляйєн.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що вітає відновлення діалогу.

"Угода - в інтересах кожного. Треба зробити всі зусилля, щоб досягти угоди", - повідомив він у Twitter.

Ірландія - член ЄС і єдина держава, що має сухопутний кордон зі Сполученим Королівством.

Нагадаємо, 19 листопада стало відомо, що переговори Британії та ЄС з Brexit припинені. У одного з членів європейської делегації підтвердили зараження коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Великобританія і Європейський союз відновлюють переговори про нову торгову угоду. Тоді в спільному документі зазначалося, що якщо сторони не прийдуть до загальної згоди по всіх питаннях, то переговори будуть проходити щодня, включаючи вихідні.

Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна готова вийти з єдиного ринку і митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю.

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